Zaia presenta a Verona “I pessimisti non fanno fortuna”

Si tiene martedì 24 dalle 15 alle 18, s'intitola La costruzione dell'odio edue novità. ... ma come Aperol nello spritz di Luca(alla Crozza). Pensate solo al quasi 50% di voti, trentadue ...un percorso ipogeo per il 56 per cento del totale, il 10 per cento in elevazione e il 26 ... Leggi Anche Olimpiadi 2026, il triplo salto carpiato disulla pista da bob di Cortina: dubbi ...

Giovedì Luca Zaia presenta a Verona il suo nuovo libro Daily Verona Network

'I pessimisti non fanno fortuna', Zaia presenta mercoledì il suo libro a Bassano VicenzaToday

Zaia presenta il suo libro "I pessimisti non fanno fortuna" TrevisoToday

Aldo Cazzullo presenta "Mussolini il capobanda" all'M9. Interviene Luca Zaia VeneziaToday

Andrea Crisanti-Luca Zaia, l'ultimo atto della guerra dei tamponi ilgazzettino.it

Il comico è intervenuto via video all'incontro su "libertà di critica" organizzato dal gruppo consiliare regionale Veneto che Vogliamo. Con la sua solita ironia è tornato sulla vicenda della querela d ...CASIER (TREVISO) - Il governatore del Veneto, Luca Zaia durante l'inaugurazione della 36esima edizione della Festa del radicchio rosso igp nella frazione di Dosson di Casier, nel trevigiano, ...