WWE | Zayn assolto grazie a Jey Uso | restituisce subito il favore durante la difesa dei titoli di coppia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Puntata speciale di Raw per celebrare i 30 anni dalla messa in onda del primo episodio e puntata speciale anche per Sami, costretto a comparire di fronte al tribunale della Bloodline con l’accusa di star tramando alle spalle del Tribal Chief in combutta con Kevin Owens. Un processo che lo ha visto con le spalle al muro dopo le pesanti accuse di Paul Heyman, arrivato a dire di volerlo vedere morto prima di fornire le presunte prove del suo tradimento. Non colpevole… Per il momento Il processo a Samiha aperto la puntata di Raw, a prendere la parola per l’accusa è stato l’avvocato Paul Heyman particolarmente ostile nei confronti di. Heyman ha prodotto 5 prove video che avrebbero incastrato Sami, degli spezzoni dove nei mesi scorsi l’Honorary Uce ha tentennato causando alcune sconfitte o imboscate alla ...