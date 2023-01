WWE | Undertaker torna come biker e passa le consegne a Bray Wyatt | un momento da brividi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Uno dei momenti più attesi dell’edizione del trentennale di WWE Raw era certamente la partecipazione dell’. Dopo il discutibile intervento dell’episodio dei 25 anni, quando le sue parole erano suonate fin troppo criptiche per i fan e vuote di significato, in questo episodio Taker si è ripreso il palcoscenico venendo acclamato dal pubblico di Philadelfia. Taker ha interrotto il discorso di LA Knight e si è presentato con la sua classica moto del personaggio “american badass” che ha incarnato per la parte centrale della sua carriera in WWE. LA Knight non si è scomposto più di tanto e ha lasciato il ring dicendo di voler evitare di umiliaree di volergli lasciare godere la sua pensione e la sua famiglia. Sembrava finire così, con Knight che cadeva in piedi andando sostanzialmente in ritirata nel backstage, ma prima che ...

The WWE Monday Night Raw celebrated its 30th anniversary last night (January 23) and as promised, Raw XXX pulled out all the stops to make it a special occasion. As expected, a host of WWE Legends ...Bray Wyatt will collide with LA Knight in a Pitch Black match at the Royal Rumble pay-per-view on Saturday, January 28th.