WWE | Si pensa al dream match Steve Austin vs Roman Reigns | offerta una cifra enorme

Zona Wrestling

... la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: lala licenzia Il racconto La donna, ... Ma Sarah adesso non cipiù: 'Spero di aumentare il mio successo nel 2023 e di trovare anche un ......per la, quindi ci offrivano soldi per il back end e non per il front end." "Ma l'altro gioco, che se avesse avuto successo saremmo riusciti a far decollare, era Grand Theft Auto . E sia ... WWE: The Rock non pensa di essere in forma per competere a WrestleMania 39 Questa notte la WWE celebrerà il 30esimo anniversario di Raw, il suo show di punta: per l'occasione, la compagnia ha contattato diverse leggende che hanno fatto la storia dello show. Tra queste, vi so ...La WWE ha cancellato la acknowledgement ceremony dalla prossima puntata di RAW is XXX e Dave Meltzer ha svelato il perché.