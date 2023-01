WWE | Non solo Reigns | per Austin ci sarebbe anche un altro possibile avversario a Wrestlemania

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nelle ultime ore, i fan della WWE stanno fantasticando sempre piu’ su quella che potrebbe essere la probabile card dell’appuntamento piu’ importante dell’anno,. Con un The Rock che sembra essere piu’ orientato verso l’assena, la dirigenza puo’ ben contare sulla disponiiità di Steve. Era balenata l’idea di un incontro con, ma a quanto pare i team creativo sembra essere orientato diversamente. La suggestione La WWE avrebbein programma di far affrontare alla leggenda Steve“The Beast” Brock Lesnar. Attualmente i piani non sono ben chiari, in quantostata accantonata l’idea si un dream match con GUNTHER e risulterebbe “ripetitiva” la continuazione della storyline con Lashley.

Anche il fenomeno musicale mondiale Bad Bunny, eletto artista dell'anno da Billboard, farà il suo debutto in2Ksolo con le sue canzoni, ma anche come lottatore.2K23 offrirà una nuova ...Nella nostra recensione del capitolo dello scorso anno vi abbiamo infatti reso noto che "finalmente Visual Concepts riporta la serie2K sui giusti binari. Il titolosolo fa dimenticare in ...

Bella Twins contro la WWE: perché non erano a RAW 30 The Shield Of Wrestling

WWE: Perché lo Steel Cage Match tra Becky Lynch e Bayley a WWE Raw XXX non si è svolto Zona Wrestling

La WWE non "censura" la AEW: tanti volti All Elite nel promo verso ... World Wrestling

Chris Masters, niente Royal Rumble La WWE non lo chiama The Shield Of Wrestling

WWE: Non ci sarebbero piani per Ronda Rousey alla Royal Rumble Zona Wrestling

Durante la puntata di Raw della settimana scorsa Becky Lynch e Bayley si erano messe d’accordo per affrontarsi in uno Steel Cage Match la scorsa notte a Raw Is XXX. Durante lo show, però, il match, no ...La WWE ha celebrato il 30° anniversario di RAW al Wells Fargo Center di Philadelphia. La compagnia ha dato il massimo per rendere la serata memorabile, visto che diverse leggende e Hall of Famer erano ...