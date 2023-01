“Vuole lui” UeD | Roberta Di Padua punta il giovane protagonista | ha 9 anni meno di lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Uscita un po’ dalle dinamiche di Uomini e Donne a causa della storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza,Ditorna ora prepotente: sempre che per lei si vicino un nuovo amore. Una notizia che arriva proprio nei giorni in cui l’ex dama Isabella Ricci ha demolito la storia di Ida. L’ex dama del parterre over, felicemente sposata con Fabio, in una nuova intervista non si è fatta problemi a lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti di Ida Platano: “Non credo a questa storia”, ha sentenziato Isabella Ricci. Parole che esprimono tanti dubbi sulla love story tra la dama bresciana e Alessandro. Non solo Isabella Ricci, perché anche Riccardo Guarnieri ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida e Alessandro. Il cavaliere tarantino è stato per ...