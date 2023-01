Vuelta a San Juan 2023 | Fabio Jakobsen | “I miei compagni sono stati perfetti | ora non voglio fermarmi qui”

(Di martedì 24 gennaio 2023) È dila seconda tappa dellaa San. Nella serata italiana di ieri, il neerlandese della Soudal-QuickStep si è imposto in volata sul traguardo di San José de Jáchal davanti a Fernando Gaviria (Movistar) e Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) e ha così conquistato il primo successo in stagione. “Devo questo risultato aidi squadra – ha affermatodopo la vittoria (fonte: Spaziociclismo) -. Pieter (Serry, ndr) e Jan (Hirt) hanno controllato la tappa dall’inizio, assicurandosi che la fuga fosse ripresa prima che le cose iniziassero a scaldarsi. Poi Remco (Evenepoel) è subentrato a tre chilometri dalla fine e misentito onorato di avere un corridore di livello mondiale che ha fatto ciò ...

