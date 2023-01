Volvo EX30 - La piccola elettrica debutta a giugno

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il ceo diJim Rowan ha confermato in un'intervista che la Suvcompattasarà presentata il prossimo 15. La vettura era già stata anticipata da un teaser in occasione del lancio della sorella maggiore EX90.e giovane. Il family feeling tra le due elettriche è evidente: nel teaser, infatti, ritroviamo la medesima impostazione dei gruppi posteriori ottici a Led, mentre nel frontale dovrebbe essere previsto un motivo sdoppiato. Secondo le informazioni condivise dallo stesso Rowan, laavrà inoltre imensioni inferiori rispetto alla attuale XC40, che è lunga 4,43 metri. Oltre a presidiare un segmento particolarmente dinamico e fare volumi importanti, l'obiettivo della nuova Suv sarà anche quello di abbassare l'età media della ...

Durante un'intervista, il ceo della Casa, Jim Rowan, ha fissato la data di presentazione della Suv elettrica compatta, che sarà costruita in Cina sulla piattaforma condivisa con la Smart #1