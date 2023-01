Volley | ufficiali sedi e date dei Mondiali Under 19 e 21

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sonolee ledei19 e21 di. Lo ha comunicato oggi la federazione internazionale di pallavolo, che ha annunciato così i paesi organizzatori delle due rassegne iriper formazioni giovanili, che si disputeranno entrambe nel 2023. Croazia e Ungheria ospiteranno i19 femminili, stessa età ma al maschile in Argentina. Per quanto riguarda i21, con entrambe le nazionali azzurre campioni del mondo in carica, si disputeranno in Bahrain (uomini) e Messico (donne). SportFace.