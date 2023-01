“Violenze sessuali su pazienti psichiatriche” | 15 tra infermieri e operatori arrestati a Foggia Trenta le misure cautelari

(Di martedì 24 gennaio 2023) Con le accuse di maltrattamenti e abusinei confronti di 25ricoverate nella struttura sociosanitaria Don Uva ditrasanitari,e ausiliari sono stati raggiunti da. Quindici di loro sono statie sottoposti alla custodia in carcere o ai domiciliari, gli altri quindici dovranno osservare l’obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alle presunte vittime. L’indagine, coordinata dalla Procura di, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e del Nas. I reati ipotizzati sono maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale nei confronti di almeno 25...

Today.it

Con le accuse di maltrattamenti e abusinei confronti di 25 pazienti psichiatrici ricoverati nella struttura socio sanitaria Don Uva di Foggia,15 tra operatori sanitari, infermieri e ausiliari sono stati arrestati e altrettanti ...Abusi esu 25 pazienti psichiatrici: con queste accuse sono stati arrestati a quindici tra operatori sanitari, infermieri e ausiliari della struttura socio sanitaria Don Uva (e altrettanti ... 15enne violentato in pieno centro: "Erano in tre" A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 30 persone di cui 15 t ...Sono almeno 25 i pazienti psichiatrici ricoverati in una struttura sanitaria di Foggia vittima di maltrattamenti e abusi sessuali ...