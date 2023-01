Vincenzo Nappi ucciso da due killer a Melito | spunta ipotesi dello specchiettista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sarebbero stati duead uccidere in una trattoria, ritenuto il capozona degli Scissionisti per, mentre un terzo complice sarebbe rimasto all’esterno, in strada. Il 57enne non era un frequentatore abituale della trattoria “Gaetano e Teresa“, ed è probabile che l’agguato sia stato preparato: i sicari potrebbero infatti averlo seguito o avere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ucciso mentre pranzava in trattoria., 57 anni, personaggio 'di rispetto' tra Melito, Mugnano e Marano, ritenuto dalla Dda il capozona a Melito per una costola della galassia criminale degli scissionisti - un tempo un unico ...Napoli, agguato in un ristorante: ucciso da due sicari il boss camorristaA pochi giorni dall'arresto di Matteo Messina Denaro, un nuovo 'colpo' alla malavita, questa volta però non per mano delle Forze dell'ordine. A Melito - provincia di Napoli - all'ora di ... Omicidio in trattoria a Melito, il boss Vincenzo Nappi attirato in trappola: nessuna via d'uscita, due killer Omicidio in pieno giorno a Melito, in provincia di Napoli: un uomo, legato al clan Amato-Pagano, è stato ucciso a colpi di pistola in un ristorante ...E' ritenuto legato al clan Amato Pagano, detto degli scissionisti, il 57enne ucciso poco fa a colpi d'arma da fuoco a Melito, in provincia di Napoli. L'uomo, Vincenzo Nappi, è stato colpito nel ristor ...