Vieri | «Il capolavoro di Spalletti è che è riuscito nell’impresa di tenere zitto De Laurentiis»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Alla BoboTv, in diretta su Twitch, Christiane Lele Adani scherzano sul Napoli e in particolare sul maggior successo portato a casa dal suo allenatore, Luciano, fino a questo momento. La grandezza di, pere Adani è stata quella di riuscire ain silenzio il presidente del Napoli, Aurelio De, dall’estate., rivolgendosi ad Adani in diretta, dice: «Quello che sto per dire ora è l’evoluzione dell’anno di Luciano: èdiDeper un anno intero. Ogni volta che parla Defa disastri e invece ora non dice una parola». I due ridono e Adani ...