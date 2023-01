Sette gare nella nottedel 24 gennaio 2023: Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 130 - 150, Orlando Magic - Boston Celtics 113 - 98, Chicago Bulls - Atlanta ...I Magic, trascinati da Paolo Banchero, battono i Boston Celtics e fermano la loro striscia di nove successi: il rookie n° 5 mette a segno 23 punti ...

Video Nba highlights: le partite della notte del 24 gennaio 2023 La Gazzetta dello Sport

NBA Highlights: Orlando-Boston 113-98 La Gazzetta dello Sport

Nba, Golden State-Brooklyn 116-120: highlights La Gazzetta dello Sport

Nba, le partite del 23 gennaio: highlights La Gazzetta dello Sport

NBA: Paolo Banchero segna 15 punti, ma Orlando perde in trasferta a Washington. VIDEO Sky Sport

Los Angeles, 24 gen. - (Adnkronos) - La scorsa estate Slava Medvedenko - ex giocatore dei Lakers, di origini ucraine e impegnato in prima fila nella guerra tra la sua nazione e la Russia - ha messo in ...Detroit, 24 gen. - (Adnkronos) - I Bucks (30-17) ritrovano Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton insieme per la prima volta dopo più di un mese e travolgono i Pistons (12-37) per 150-130. Milwaukee ...