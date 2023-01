Viareggio in lutto | morto l’ex presidente Carnevale Nocetti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il mondo deldi(Lucca) inper la scomparsa, all’età di 77 anni, di Ivano, che ha ricoperto il ruolo prima di vice e poi didella Fondazione delviareggino tra il 1994 e il 1996. Durante la sua presidenza ha lavorato attivamente per portare avanti la progettualità della Cittadella, oggi consolidata realtà e base per il futuro del. La sua passione per ilè proseguita anche dopo il suo mandato, interessandosi quotidianamente del mondo dele dei suoi artisti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

