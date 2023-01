Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023)DEL 24 GENNAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE IN A1, LA CIRCONE E’ REGOLARE, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TIBURTINA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E CASILINA E ANCORA TRA-FIUMICINO E AURELIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE PIGNETO, PER VERIFICHE TECNICHE IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI DI ...