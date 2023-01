Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023)DEL 24 GENNAIOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24-TERAMO, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO NEL QUALE SON ORIMASTE COINVOLTE 2 VETTURE, CODE IN DIREZIONE FIRENZE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI ORA LOCALIZZATE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA BIS IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA E ANCORA TRA LE USCITE PISANA E AURELIA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST ...