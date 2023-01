Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023)DEL 24 GENNAIOORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTUTRA UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORTE AL KM 471+000 CIRCA IN DIREZIONEAL MOMENTO IN TRAFFICO VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULL’A12TARQUINIA TRA TORRINPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA AL MOMENTO NON PROVOCA DISAGI ALLA CIRCONE MA PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA LAZIALE ATTIVI MEZZI IN INVERNALI PER LO SPARGIMENTO DI SALE NELLE PROVINCE DI RIETI VITERBO E FROSINONE PRESTARE ATTENZIONE E RICORDIAMO L’OBBLIOGO DI CATENE A BORDO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A RIMANE ANCORA INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI IN ...