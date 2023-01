Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023)DEL 24 GENNAIOORE 09.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA A24TERAMO E PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA ORA LE COSOLARI SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN D CODE ANCHE SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANZIALE EST IN ENTRABI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SU VIA PRENESTINA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A RIMANE ANCORA INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO ATTIVI BUS ...