Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 09 | 15

(Di martedì 24 gennaio 2023) BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA A24TERAMO E PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA E DELL’USCITA PER VIA AURELIA E ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO. CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONESEGNALIAMO ANCHE UN INCIDENTE SU VIA PRENESTINA CHE PROVOCA CODE TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE ...