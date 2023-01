“Vi abbiamo scoperti” GF Vip | la denuncia del pubblico Sono guai | scatta l’esposto formale

Leggi su tuttivip

(Di martedì 24 gennaio 2023) Qualche giorno fa, la concorrente Nicole Murgia è finita sotto lo spietato e per questo temibile giudizio della platea di Twitter che non si perde mai nulla delle vicende dello spiato appartamento del GF Vip 7. La 29enne romana stava giocando a biliardo quando ha detto una frase spiacevole, da squalifica.emersi sviluppi e di mezzo spunta anche il Codacons, che, innumerevoli volte, ha condannato il format di Alfonso Signorini. Si stava divertendo, un istante spensierato e di leggerezza finalmente aveva calmato le acque dopo le molte diatribe con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e altri del GF Vip 7. Nicole Murgia si stava godendo l’attimo di pace giocando con Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Dopo la bruttissima frase. Adesso? Sembra che il Codacons sia stato allertato dai telespettatori e non è ancora chiaro se mai potrà intervenire. ...