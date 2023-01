Verso ok dl che proroga in 2023 autorizzazione invio armi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Viaggiaun rapido ok da parte del Parlamento il decreto legge varato dal governo Meloni che contiene ladi un anno dell'alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev, fino al 31 dicembre. Unache apre la strada alla possibilità di continuare con gli invii attradecreti interministeriali (Difesa di concerto con Esteri ed Economia), in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere. Dall'avvio dell'aggressione russa, sotto il governo Draghi, sono stati già approvati cinque decreti interministeriali e si sta finendo di confezionare il sesto decreto che conterrà la nuova 'lista', il primo dell'esecutivo Meloni.Ospite della trasmissione 'Che tempo che fa', il ministro della Difesa Guido Crosetto, ...

Il Fatto Quotidiano

... il trofeo della Supercoppa strappata al Milan in campo, i cori dei tifosi per la squadra e l'assenza di fischiil partente Milan Skriniar. Poi, il brusco risveglio di una realtàurla 13 ...... Bakayokol'Adana Demirspor Il Milan resta sempre vigile sui rinnovi, a breve potrebbe essere la volta di Olivier Giroudnelle ultime settimane non ha fatto mistero di vole proseguire la ... Leopard all’Ucraina, l’allarme degli ex generali: “Così andiamo verso una guerra che non… Affare fatto con il Benevento. L'attaccante Stefano Pettinari va lì. Prestito oneroso con diritto di riscatto e 500 mila euro nelle casse di via della Bardesca. Ha firmato. Nella ...«Sono molto soddisfatta dalla concretezza e di un rapporto di partnership con l’Algeria forte. Solido. L’Italia è credibile e offre una cooperazione non predatoria, ...