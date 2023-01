Verso le Olimpiadi di Cortina 2026 | i comprensori in vetrina

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Regione ha realizzato un portale per presentare le potenzialità dell’offerta sciistica in Lombardia. In rete le stazioni bergamasche. L’obiettivo è raggiungere le federazioni partecipanti ai Giochi.

La Repubblica

...contro le grandi opere e kermesse internazionali nella Capitale - vedi il caso- sono ... che 'ha potenzialità inespresse e che con la candidatura dell'Expo può essere proiettatoil ...... con legittime ambizioni e convinzioni di essere una macchina sempre più oliata e ben avviata... Vent'anni senza la squadra italiana di salto ostacoli alleè in effetti un periodo troppo ... Assist olimpico da Lake Placid verso il 2026 La Regione ha realizzato un portale per presentare le potenzialità dell’offerta sciistica in Lombardia. In rete le stazioni bergamasche. L’obiettivo è raggiungere le federazioni partecipanti ai Giochi ...L’Italia insegue i Giochi del 2024: una qualificazione olimpica della squadra di salto ostacoli come non accade dal 2004 ad Atene. Presentata la nuova ...