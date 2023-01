Verona | occhi sulla Roma per sostituire Henry

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non solo il Torino. Eldor Shomurodov è finito nel mirino dell'Hellas, pronto a prelevare l'attaccante uzbeko dopo l'infortunio...

Niente di più bello, ho glilucidi ma finalmente per la felicità. Continua così campione". Per la vicenda di Ryan la procura di Imperia aveva subito aperto un fascicolo contro ignoti. La nonna ...Atterraggio d'emergenza a, paura sul volo British da Londra: 'Fumo in cabina'. Cos'è ...un secondo assistente di volo all'atleta prima di essere scortata fuori dal velivolo sotto gli...

Verona, occhi puntati su Duda del Colonia Sportitalia

Spesa, a dicembre rallentamento dei prezzi: continua "Occhio al ... TG Verona

Occhio al prezzo: aumenti che non si vedevano dal 1985, ma ora a Verona rallenta la crescita dell'inflazione VeronaSera

Crollo all’Arena di Verona: danni irreversibili Artribune

Serie A, occhio alla gara tra Verona e Lecce CuoreGrigiorosso.com

Il Cagliari prepara la sfida con la Spal, ma gli occhi della dirigenza sono tutti rivolti al mercato. C’è ancora una settimana per cercare i giocatori che servono a colmare le lacune nell’organico che ...Nell'ultima settimana di mercato il ds Battisti deve inserire anche un elemento in più a centrocampo. Nei prossimi sette giorni i biancorossi dovranno misurarsi con Lecco (29 gennaio), Pro Sesto (1 fe ...