Vent' anni dalla morte di Gianni Agnelli Vi spiego la mitologia di un patriarca

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 gennaio 2023) Evelina Christillin a Huffpost: "Frequentavo casa sua da bambina e capii chi era il giorno in cui vidi i giocatori della Juve in fila per salutarlo. Per lui è scesa in piazza anche la Torino che di solito resta in casa". Racconti di Olimpiadi, ossa rotte e facce di luna