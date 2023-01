Venezia | gioco erotico finisce male | due persone in ospedale | serve l’intervento dei vigili del fuoco

(Di martedì 24 gennaio 2023) Duesono finite all’di Portogruaro () nel tardo pomeriggio di mercoledì per unfinito. A riportare la storia il Gazzettino. Uno dei due lamenta fortissimi dolori al basso ventre tanto da non riuscire quasi a parlare. Più precisamente la sofferenza insopportabile è localizzata nelle parti intime. L’origine delle sue condizioni critiche è dovuta all’anello fallico che si era infilato per prolungare l’erezione e ottenere più piacere sessuale. Ma qualcosa è andato storto perché quel cerchio in metallo non è più riuscito a toglierlo con la spiacevolissima conseguenza del blocco del flusso sanguigno. Per aiutarli sono dovuti intervenire idel. Il loro supporto è stato richiesto proprio per tagliare ...

TPI

