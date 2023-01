Venezia-Cluj stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurocup 2022 2023 basket

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv-Napoca, sfida valida come dodicesima giornata delladi. La sconfitta contro il Bourg en Bresse ha fatto perdere qualche posizione in classifica agli uomini di coach De Raffaele, che ora si trovano comunque ad occupare un ottimo quarto posto. Di fronte, l’ottava in classifica, che battendo il Lubiana ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 24 gennaio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in-Napoca di. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e ...

...45 FC Emmen - PSV 21:00 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk BASKET - EUROCUP 19:00 Hapoel Tel Aviv - Ankara 20:00- CS Universitatea U - Banca Transilvania- Napoca 20:30 London Lions - Gran ...I veneti tornano in campo in Eurocup per difendere il quarto posto al Taliercio contro il quintetto ... Reyer Venezia - Cluj: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Oggi martedì 24 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, entrerà nel vivo con la disputa dei primi quarti di finale. Menu decisamente i ...Martedì 24 gennaio alle 20.00 il Taliercio ospita l'importante match di 7Days Eurocup tra Umana Reyer e Cluj-Napoca, gara valida per la terza giornata del girone ...