Vallo della Lucania | controlli straordinari del territorio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Compagnia Carabinieri diha svolto un servizioo di controllo delfinalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione e nelle attività commerciali, nonché delle violazioni al CodiceStrada. Nel corso dell’operazione, condotta in più giorni e in diverse fasce orarie nei comuni cilentani impiegando un dispositivo composto complessivamente da 70 pattuglie e 130 militari, sono stati controllati 320 veicoli, identificate 280 persone e comminate 13 sanzioni per violazioni al CodiceStrada. Nel corso deisono stati effettuati altresi’ delle ispezioni presso un cantiere edilizio dove i Carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità deferendo in ...