Valditara | «Con l’ultimo contratto realizzato il più importante aumento di risorse per gli insegnanti»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Trovare «sempre piùper la scuola», anche attraverso «nuove modalità di finanziamento» per «valorizzare il ruolo degli», offrendo in questo modo anche nuove opportunità ai ragazzi. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, è tornato sul tema dell’impegno del governo per realizzare una scuola che sia davvero del merito e che riesca a coinvolgere tutti gli studenti, anche quelli che oggi se ne allontanano.: «Penso alla scuola come una grande comunità» «Io penso alla scuola italiana come una grande comunità, non solo di insegnamento e di apprendimento, ma anche di azione di vita. Penso a una grande comunità che realizzi quella alleanza fra famiglie, studenti, docenti, parti sociali, proprio finalizzata alla valorizzazione della persona», ha detto il ministro a Radio ...