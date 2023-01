Valanga sul Lagorai | morta una giovane escursionista | grave un 46enne

in Val Campelle,Lagorai . Morta un'escursionista, grave un altro uomo . Resta alto il rischio valanghe in montagna .in Val Campelle,Lagorai. La tragedia si è consumata nel ...commenta In Trentino un'escursionista è deceduta a causa del distacco di unain val Orsera , nei pressi del rifugio Caldenave,gruppo del Lagorai . Anche un uomo di 46 anni è rimasto ferito in maniera grave . Gli operatori del soccorso alpino hanno sorvolato l'area ...

Valanga sul Lagorai, morta giovane escursionista, molto grave un 46enne. Erano usciti con le ciaspole, diffici ilgazzettino.it

Trentino, valanga sul Lagorai: muore un'escursionista di 30 anni, grave un uomo la Repubblica

La valanga nel Lagorai, vento e nebbia ostacolano i soccorsi: difficile trasferire il ferito l'Adige

Valanga sul Lagorai in Trentino, morta un'escursionista. Difficile il recupero del ferito: l'elicottero non può intervenire Gazzetta di Parma

Valanga sul Lagorai in Trentino, morta un'escursionista Agenzia ANSA

TRENTO. Una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta gravemente ferita in seguito a una valanga caduta questo pomeriggio in val… Leggi ...Una valanga ha travolto due persone sul Lagorai, in Trentino Alto Adige: grave il bilancio, una donna è morta e l'altro escursionista ferito grave ...