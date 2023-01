Valanga sul Lagorai | morta una giovane escursionista | grave un 36enne

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un'altra vittima in montagna. Un'a causa del distacco di unain val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del, in Trentino.un uomo, che è ...

Un'altra vittima in montagna. Un' escursionista è morta a causa del distacco di unain val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave,gruppo del Lagorai , in Trentino. Grave un uomo, che è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Le operazioni, a quanto si apprende, ...Un'escursionista è deceduta a causa del distacco di unain val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave,gruppo del Lagorai, in Trentino. Grave un uomo, che è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Le operazioni, a quanto si apprende,...

Valanga sul Lagorai, morta giovane escursionista, molto grave un 46enne. Erano usciti con le ciaspole, diffici ilgazzettino.it

Trentino, valanga sul Lagorai: morta un'escursionista TGCOM

Valanga sul Lagorai in Trentino, morta un'escursionista - Trentino AA/S Agenzia ANSA

Una valanga sul Lagorai uccide una donna AGI - Agenzia Italia

Valanga sul Lagorai: morta una escursionista, grave un uomo Il Mattino di Padova

TRENTO. Una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta gravemente ferita in seguito a una valanga caduta questo pomeriggio in val… Leggi ...L’allarme è stato dato dai familiari che non li avevano visti rientrare. È subito scattato il Soccorso Alpino, che ha individuato la zona del distacco nonostante l’impossibilità di utilizzare l’elicot ...