(Di martedì 24 gennaio 2023) Washington, 24 gen. (Adnkronos) - Un uomo armato ha ucciso sette persone prima di essere arrestato in, ieri, appena due giorni dopo che una sparatoria ha provocato la morte di 11 persone in una sala da ballo. Gli ultimi attacchi si sono verificati in due località separate nella città costiera di Half Moon Bay, a circa 50 km a sud di San Francisco. L'aggressore è stato identificato: ha 67 anni ed è un residente locale. La tragedia arriva dopo la tragica uccisione nel Monterey Park, a maggioranza asiatica, durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Le prime quattro vittime dell'ultimasono state scoperte in una fattoria, mentre le altre tre sono state successivamente trovate in una vicina azienda di autotrasporti. Gli investigatori non hanno ancora fornito un movente per questo attacco. Lo sceriffo della contea di San Mateo, ...

Usa, un'altra strage in California: 7 morti la notizia di un'altra sparatoria arriva dagli Usa. Uno studente e un insegnante sono stati portati in ospedale in condizioni critiche e un'altra persona si trova in condizioni stabili, ha riferito un ...