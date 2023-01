Usa | sparatoria in una scuola dell’Iowa | 2 morti e un ferito

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono almeno due inellache ha avuto luogo all’istituto Starts Right Here di Des Moines, in Iowa. Lo riportano i media americani. La polizia ha fermato tre persone sospettate di aver aperto il fuoco nell’istituto che aiuta i giovani che vivono in condizioni particolarmente disagiate. Secondo la polizia di Des Moines «non è stato un atto causale: è stata un’azione mirata». I duesarebbero due studenti, mentre a essereè un membro del corpo docenti dell’istituto, riferisce la polizia locale citata dal Des Moines Register. Attualmente, le forze dell’ordine hanno preso in custodia diversi sospettati e stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’evento che avuto luogo nell’istituto di supporto per persone svantaggiate, affiliato alle scuole del posto, intorno alle 13 ora locale, quando ...

Agenzia ANSA

...a Monterey Park. Killer morto suicida Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il ... Biden parla di 'attacco insensato' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubbliciÈ ...Laè avvenuta allo Starts Right Here , un istituto per ragazzi in condizioni svantaggiate. "Gli agenti hanno diversi potenziali sospetti in custodia", hanno aggiunto le forze dell'ordine. Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, due morti e un ferito La polizia di Des Moines, nello Stato dell'Iowa, è intervenuta a seguito di una sparatoria avvenuta presso una struttura scolastica ...PIERO CHIMENTI - Il bilancio è di due morti ed un ferito grave per la sparatoria avvenuta nella scuola Starts Right Here di Des Moines, in Iowa. Le vittime sarebbero due studenti mentre il ferito è l' ...