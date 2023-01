(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Duee diversi feriti. E’ questo il bilancio provvisorio dellaavvenuta oggi in unache aiuta alunni che vivono in condizioni svantaggiate nell’. Lo scrive la Cnn confermando che uno dei feriti, un insegnante della, versa in gravi condizioni. “Circa venti minuti dopo la, e a due miglia di distanza, gli agenti di pattuglia e gli investigatori del dipartimento di polizia di Des Moines hanno preso in custodia diversi sospetti”, si legge in un comunicato della polizia, che non ha ancora identificato i fermati né formulato accuse. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

A poche ore dalla strage di Monterey Park in California con la morte di 10 persone , la notizia di un'altraarriva dagli. Tre persone sono state ferite in una scuola di Des Moines, nell'Iowa, ai margini del centro della città. Uno studente e un insegnante sono stati portati in ospedale in ...NEW YORK - Due morti e un ferito. E' il bilancio dellain una scuola di Des Moines, Iowa. Lo afferma - riportano i media americani - la polizia che inizialmente aveva parlato di tre feriti, di cui due in condizioni gravi. I due morti sarebbero ... Usa, sparatoria in scuola Iowa: due morti Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il Capodanno cinese in una discoteca della California uccidendo cinque uomini e cinque donne tra i 50 e i 60 anni. Altri dieci i feriti. Braccato dalla… L ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...