Urso convoca i benzinai a quattro ore dallo sciopero

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scatta stasera alle 19 lodi 48 ore dei. A meno che il ministro Adolfoe i sindacati di categoria non trovino un accordo per disinnescare la serrata. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infattito i rappresentanti del settore per un incontro last minute questo pomeriggio alle 15. L'invito è arrivato praticamente 10 minuti prima dell'incontro, perciò alcune delegazioni non potranno essere presenti di persona e si collegheranno via web. Salvo un accordo convincente sulla modifica del decreto Trasparenza, la serrata inizierà dalle sette di sera sulla rete ordinaria e dalle 22.00 sulle autostrade. Resteranno chiusi i distributori di carburanti, così come i self service; anche se saranno garantiti i livelli minimi che sono da applicare per legge: resterà perciò aperto un ...