Uomini e Donne | perché Alice Barisciani ha perso il lavoro? L’offerta di Maria De Filippi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023)perde, per qualche motivo ancora non conosciuto, il posto diDe, vedendo la ragazza in difficoltà. si propone in aiuto della corteggiatrice di Federico Nicotera: ecco come vorrebbe aiutarla la storica conduttrice di Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo.perde il: ecco come vogliono aiutarla Proseguono le vicende di, conche riceve l’aiuto diDedopo che hail. La giovane, corteggiatrice in carica e diretta rivale di Carola ...