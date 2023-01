Uomini e Donne | Federica Aversano ha trovato l’amore? Lui è il postino di Maria

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’ex tronista dipotrebbe non essere più single. A rivelarlo è un video che ha pubblicato sui social, dove i fan più attenti hanno notato la presenza di un ragazzo già noto al pubblico del talk show diDe Filippi in quanto ex corteggiatore. Non solo, perché il ragazzo in questione da quest’anno è uno dei postini di C’è Posta per Te. Che sia lui ad aver fatto breccia nel cuore dell’algida trentenne di SantaCapua Vetere?non è più sola: il video pubblicato su Instagramè stata la prima tronista di questa stagione diad abbandonare il trono ...