Uomini e Donne | ex tronista rivela di essersi sposato | il matrimonio è già finito

(Di martedì 24 gennaio 2023) Negli ultimi tempi l’exdiAlex Migliorini, nonché secondo (e ultimo)gay della storia del programma di Maria De Filippi, è stato un po’ assente sui social. Non solo, perché i fans hanno continuato a chiedergli – senza ricevere alcuna risposta – che fine avesse fatto il suo fidanzato Puggy. E così poco fa Alex Migliorini è intervenuto pubblicamente per spiegare come stanno le cose e cosa è successo nell’ultimo periodo.news, la confessione dell’exgay Alex Migliorini Con grande stupore da parte di chi lo segue su Instagram ormai da anni, Alex Migliorini alla domanda che fine abbia fatto il suo fidanzato hato che da fidanzato, Puggy è diventato suo marito. Ma il colpo di scena è che ...