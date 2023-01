Uomini e Donne | colpo di scena | arriva un nuovo cavaliere | degno erede di Giorgio Manetti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 24 gennaio 2023) La puntata del 24 gennaio divede una Lavinia molto triste, pronta quasi a lasciare il trono. Come più volte ripetuto dalla tronista, l’attenzione dei corteggiatori nei suoi confronti è quasi inesistente, i ragazzi infatti sembrano essere interessati a lei solo ed esclusivamente durante le esterne, dunque, quando ci sono le telecamere. Gli opinionisti sembrano dare manforte all’impressione della ragazza che, a questo punto, potrebbe non terminare il suo percorso all’interno del programma. Durante la registrazione infatti più che un torno pronto a giungere al termine ci sono solamente sfuriate e giustificazioni che non sembrano dare alcuna buona impressione. Raggiungerà Lavinia la meta finale o deciderà di interrompere il percorso ad un passo dalla fine. Dal loro canto i due Alessio, corteggiatori della ragazza non offrono alcuna valida ...