Università di Castellanza | Concorso per Professori e Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’“Carlo Cattaneo – Liuc” diha indetto unPubblico molto interessante con lo scopo di selezionare Personale qualificato per un totale di 4 Posti tradi Seconda Fascia ea tempo determinato. Le 4 Posizioni richieste saranno così assegnate: 1 Posto come Professore di Seconda Fascia, settore concorsuale Economia politica 1 Posto come Professore di Seconda Fascia, settore concorsuale Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale 2 Posti come Ricercatore, settore concorsuale Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento in gestione integrata d’impresa, viene proposto contratto a tempo determinato. l’articolo, nel Bando ditroverai tante informazioni utili per procedere alla Candidatura. ...