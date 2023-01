Un' altra sparatoria in California | fa fuoco e uccide 7 persone La nuova strage

...ha aperto il fuoco nel primo pomeriggio in due diverse localita' non distanti l'una dall'. I ... si tratta della seconda strage in poche ore dopo laalla sala da ballo di Los Angeles in ...Roma, 24 gen - Strage negli Usa, l'ennesima. Ancora una volta una, ancora una volta l'origine viene dalla follia omicida di un singolo, come riporta anche l' Ansa .

Un'altra strade in California, dopo quella di Los Angeles. A San Francisco, un uomo di 67 anni ha sparato, uccidendo 7 persone, per poi consegnarsi ...Usa, sparatoria nel nord della California: almeno 7 i morti. Arrestato un uomo di 67 anni. Biden al Congresso, "agire subito su armi d'assalto" ...