Un Posto al Sole | anticipazioni della puntata odierna | Nunzio e Alice protagonisti

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unalè una delle soap più seguite dal pubblico. Nella, in onda come sempre su Rai 3, Unalpropone un colloquio ufficiale, dei crescenti sensi di colpa e una punizione che scatena un certo disaccordo in famiglia. Lain pillole Vediamo dunque cosa accadrà nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal, 28 settembre – 2 ottobre 2020: dolce sorpresa Geminidi 13/12/2018: la massima intensità meteoritica Alda Merini è morta 10 anni fa, per non dimenticare Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro Star wars Rangers of the New Republic ...