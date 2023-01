Un intervento di Mattarella Donzelli | ecco le parole che spiegano tutto

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, vuole “mettere ordine” nelle intercettazioni per evitare gli abusi di questi anni e ha invitato a “non appiattarsi su certi pm” (antimafia, nda) suscitando un vespaio di polemiche. Il premier Giorgia Meloni, in visita ufficiale ad Algeri, ha difeso il ministro ribadendo la necessità di una riforma, ma ha precisato che non ci possono essere fronti polemici o "attacchi" alle toghe (vuole evitare uno scontro politica-magistratura come negli anni dei governi Berlusconi). Oggi il presidente della Repubblica Sergio, in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, ha difeso la magistratura: “I compiti che la Costituzione e la legge affidano al Csm sono volti ad assicurare l'indipendenza della magistratura, pilastro della nostra democrazia e garantita dalla ...