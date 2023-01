Un esercito di trombati | amici e soliti noti | ecco gli staff del Governo Una marea di consulenti a Palazzo Chigi La Meloni imbarca pure Pupi Avati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Io né di destra né di sinistra”, aveva detto all’indomani della sua partecipazione a metà dicembre alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. “Non voglio etichette, io sono i miei film”, aveva poi aggiunto, uno dei registi piùe autorevoli del panorama cinematografico italiano. Epoggi ritroviamo il suo nome tra ie i collaboratori di. Più precisamente,è, a titolo gratuito, “consigliere per le le tematiche afferenti al settore della cultura” di Antonio Tajani dato che il forzista, oltre ad essere ministro degli Esteri (e ovviamente alla Farnesina gode di unoad hoc), è anche vicepremier e, in qualità di numero due della(insieme a Matteo Salvini), ...