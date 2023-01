Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia | Pd e M5S in calo

(Di martedì 24 gennaio 2023), Movimento 5 Stelle e Pd in. Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia in crescita. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa così le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni rimane ampiamente in vetta, ma perde lo 0,5% e scende al 30,8%. Il M5S guidato da Giuseppe Conte cede lo 0,2% e ora vale il 17,4%. Passo indietro anche per il Pd (-0,2%), adesso al 14%. La Lega sale dall’8,3% all’8,5% ed è tallonata da Azione-Italia Viva, che guadagnano lo 0,4% arrivando all’8,2%. Forza Italia cresce dello 0,2% e si attesta al 6,6%. Più indietro Verdi e Sinistra (3,8%), +Europa (3,1%) e Per l’Italia con Paragone (2,3%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Today.it

Colpi in serie nella notte, le bande della spaccata in azione da via del Torraccio a viale Leonardo da Vinci. A via del Torraccio, nella zona di Torrenova, i banditi si sono presentati con un carro ...Ledei rastrellamenti iniziano a uscire dalle strette maglie della censura ucraina. Sui ... Nellesettimane le donne di Odessa si sono organizzate per impedire ai soldati di arrestare nei ... Per Messina Denaro più di un falso nome, un figlio segreto e l'auto comprata personalmente Quasi mezzo miliardo di views in un paio di mesi per un trend che secondo molti è “la forma d’arte della Gen Z”: perché si ...USSITA- La neve ha letteralmente sommerso le Sae. Le situazioni più critiche registrata a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, ma non è stata da meno Camerino. La coltre bianca sui tetti delle ...