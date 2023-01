Ultime Notizie Roma del 24-01-2023 ore 12 | 10

(Di martedì 24 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale donazioni organi tessuti e cellule staminali emopoietiche record in Italia nell’anno appena trascorso per la prima volta sopra quota 1800 bene anche i trapianti la rete trapianti del Servizio Sanitario Nazionale Ha confermato il Trend di crescita già Trapani 2021 completando il totale recupero dei livelli pre-covid e segnano di molti casi le migliori performance assolute mai realizzate emerge dal report preliminare lavorato dal centro nazionale trapianti presentato dal ministro della salute Lazio Schillaci con il direttore del genere in Massimo Cardillo è il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro a Foggia con le accuse di maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti di 25 pazienti psichiatrici 15 per operatori sanitari infermieri ausiliari della struttura socio ...

Maxi incendio nella tarda serata di lunedì in un albergo di Sauris di Sotto, in provincia di Udine . La struttura, con diverse parti in legno, è andata distrutta ma per fortuna all'interno non c'erano ...La corruzione irrompe nella guerra in Ucraina e scuote il governo di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato una riorganizzazione all'interno dell'amministrazione a seguito di una ...

È tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ma non tutti ne sono contenti. A far ancora storcere la bocca, a pochissimi giorni dal debutto, è un elemento a primo acchito marginale, ...