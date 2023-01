Ultime Notizie – Inter-Empoli 0-1 | Skriniar espulso e gol di Baldanzi

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’batte 1-0 l’nel posticipo del lunedì della 19/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A decidere il match il gol dial 66?. I nerazzurri pagano l’espulsione dial 40? per doppia ammonizione. In classifica l’resta ferma a quota 37 in terza posizione insieme alla Roma, a -13 dal Napoli capolista, mentre l’sale al 9° posto con 25 punti. LA PARTITA – La prima occasione del match è dell’: Cambiaghi sfugge a Bastoni e cerca la porta a incrociare, Onana mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, contatto Calhanoglu-Caputo: gamba alta del primo e testa bassa del secondo, proteste da entrambe le parti ma per Rapuano non c’è nulla. A rendersi pericolosi, comunque, sono sempre gli ospiti: al ...

Today.it

Colpi in serie nella notte, le bande della spaccata in azione da via del Torraccio a viale Leonardo da Vinci. A via del Torraccio, nella zona di Torrenova, i banditi si sono presentati con un carro ...Ledei rastrellamenti iniziano a uscire dalle strette maglie della censura ucraina. Sui ... Nellesettimane le donne di Odessa si sono organizzate per impedire ai soldati di arrestare nei ... Per Messina Denaro più di un falso nome, un figlio segreto e l'auto comprata personalmente Quasi mezzo miliardo di views in un paio di mesi per un trend che secondo molti è “la forma d’arte della Gen Z”: perché si ...USSITA- La neve ha letteralmente sommerso le Sae. Le situazioni più critiche registrata a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, ma non è stata da meno Camerino. La coltre bianca sui tetti delle ...