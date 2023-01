Ufficio Biofilico lavorare con più benessere

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 24 gennaio 2023) A fine 2024 verranno ultimati i lavori nella zona del Parco Lambro di Milano. L’aiuterà chi lavora nei suoi uffici a vivere giornate con più. Come ci riuscirà questosostenibile e del futuro ormai prossimo? Ce lo svela Antonio Napoleone, CEO di Europa Risorse. In cosa consiste l’innovazione dell’? L’mette al centro ile l’armonia dei lavoratori. Un luogo capace di favorire l’integrazione dell’uomo con la natura e quindi con spazi pieni di piante, che vengono lasciate crescere in maniera più naturale e spontanea possibile. Altri punti di forza sono: luce naturale, aerazione naturale dei locali, controllo dei rumori, materiali da costruzione naturali, ...