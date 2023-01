Ufficiale | Troost-Ekong dal Watford alla Salernitana

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo tre anni di assenza, Williamtorna a casa. Il difensore nigeriano, allevato calcisticamente in Inghilterra, ha rispostochiamata della, che lo ha convinto a lasciare ilin prestito per il resto della stagione. I granata hanno l’obbligo di riscattarlo a fine stagione, sperando che possa aiutarli a mantenere la categoria, una sfida che il 29enne conosce bene graziesua esperienza all’Udinese.ritrova Davide Nicola, che ha deciso di rimanere in Campania nonostante la situazione caotica degli ultimi giorni. I due avevano condiviso una parte della stagione 2018/19 prima che l’allenatore venisse esonerato a un passo dsalvezza. È un momento di grande entusiasmo per la ...