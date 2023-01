UFFICIALE – Salernitana | Troost-Ekong per la difesa

(Di martedì 24 gennaio 2023), Williamè un nuovo giocatore della. Così, Davide Nicola si assicura un innesto sicuro per la retroguardia, che conosce già bene la Serie A avendo giocato con l’Udinese., i dettagli sull’accordo Il classe 1993 approda in Campania in prestito con diritto di riscatto dal Watford, al verificarsi di determinate condizioni. Così i granata già dagli allenamenti di domani potranno contare sul nigeriano di origini olandesi. Proprio questa la peculiarità di: nato ad Harleem, in Olanda, ha giocato con la selezione giovanile Orange per poi proseguire con la Nazionale maggiore della Nigeria. Per lui 63 apparizioni e 4 sigilli con la maglia del suo Paese, tra cui uno sul ...

Il georgiano, come si legge nel report, ha svolto la prima parte di seduta in palestra

SALERNO - Tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, la Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il Watford F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di