(Di martedì 24 gennaio 2023) "C'è tanto da fare" e "bisogno di piùneioccidentali", come "Paese fondatore e grande Stato membro dell'Ue". Lo ha detto il commissario Ue all'allargamento, Oliver Varhelyi ...

... della Cop27 a Sharm el Sheikh, del G20 a Bali e del summit suioccidentali a Tirana ), ... In particolari i carichi di gnl (gas liquefatto) che arrivano via naverigassificatori ..."È urgente che l'Unione Europea sviluppi una nuova visioneconfronti di questa Regione e metta l'allargamento aioccidentali tra le sue priorità. Noi non possiamo permettere che questo ...

Giorgia Meloni: "Dobbiamo portare più Italia nei Balcani" TGCOM

Tajani, dobbiamo lavorare per la stabilità nei Balcani Agenzia ANSA

A Trieste scatta la conferenza l'Italia nei Balcani occidentali Il Friuli

Tajani, dobbiamo lavorare per la stabilità nei Balcani - Macedonia Agenzia ANSA

Ue, nei Balcani serve più Italia, abbiamo alte aspettative Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) Roma 24 gennaio 2023 “Trieste rappresenta un ponte naturale e straordinario tra l’identità italiana e latina e quella dei popoli slavi e germanici a noi più vicini. E’ un esempio vinc ...''Dobbiamo rinnovare questa presenza e investire nei settori strategici'', ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.